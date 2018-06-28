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28 Haziran 2018 10:04

Jandarma izinsiz kazı yapmak isteyen 6 şüpheliyi yakaladı

Van’nın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında izinsiz kazı yapacakları tespit edilen 6 şüpheli yakalanırken, define arama ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma izinsiz kazı yapmak isteyen 6 şüpheliyi yakaladı

28 Haziran 2018 10:04


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam diyor. Erciş ilçesi Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ulupamir Mahallesi’nde izinsiz kazı yapmak isteyen şahısların olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden jandarma şüpheli minibüsü durdurarak 6 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada ise 2 adet telsiz, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet dedektör, 1 adet sinyal kesici - sinyal alıcı düzenek ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi.




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