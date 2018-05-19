Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 13:46

Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

Van’da jandarma ekipleri 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde müdahale ettiği 43 olayda 44 bin 520 kilo balık ele geçirirken, 46 kişi hakkında ise 97 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

19 Mayıs 2018 13:46


Van’ın simgelerinden olan inci kefalinin korunmasına yönelik olarak jandarma ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde önleyici faaliyetlere aralıksız devam ediyor. Bu yasak kapsamında 43 olaya müdahale edilirken, bu olaylarda 44 bin 520 kilo balık ele geçirildi. Bu kapsamda av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden bu güne kadar Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erciş ve Edremit Bot Tim komutanlıkları ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 43 olaya müdahale edilirken, bu olaylarda 44 bin 520 kilogram inci kefali balığı ele geçirilerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 14 bin 500 kilo gram canlı balık ise tekrardan göle bırakıldı. Meydana gelen olaylarda jandarma tarafından 46 kişi hakkında Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten işlem yapılırken, şahıslara 97 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Olaylarda 5 kayık, 2 bin 350 metre manyat ağı, 200 metre misina ağı, 10 tırıvırı olarak bilinen ağ ele geçirilirken, balıkları taşımakta kullanılan 11 araca Jandarma Trafik Timleri tarafından 20 bin 450 TL idari para cezası uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.


Yetkililer, Van İl Jandarma Komutanlığınca av yasağı döneminde kaçak avlanmanın engellenmesine yönelik olarak 7/24 esasına göre önleyici faaliyetlere ağırlık verildiği vurgulanırken, duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Van’ın değerlerinden biri olan inci kefalinin neslinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik kolluk vatandaş işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade eden yetkililer, av yasağı döneminde Van’da yaşayan her vatandaşın bu duyarlılığı göstermesi gerektiği, kaçak avlanan şahısları 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak bildirebilecekleri, jandarmanın her daim vatandaşın ve doğanın yanında olduğunu belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç