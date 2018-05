Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

Van’ın simgelerinden olan inci kefalinin korunmasına yönelik olarak jandarma ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde önleyici faaliyetlere aralıksız devam ediyor. Bu yasak kapsamında 43 olaya müdahale edilirken, bu olaylarda 44 bin 520 kilo balık ele geçirildi. Bu kapsamda av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden bu güne kadar Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erciş ve Edremit Bot Tim komutanlıkları ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 43 olaya müdahale edilirken, bu olaylarda 44 bin 520 kilogram inci kefali balığı ele geçirilerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 14 bin 500 kilo gram canlı balık ise tekrardan göle bırakıldı. Meydana gelen olaylarda jandarma tarafından 46 kişi hakkında Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten işlem yapılırken, şahıslara 97 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Olaylarda 5 kayık, 2 bin 350 metre manyat ağı, 200 metre misina ağı, 10 tırıvırı olarak bilinen ağ ele geçirilirken, balıkları taşımakta kullanılan 11 araca Jandarma Trafik Timleri tarafından 20 bin 450 TL idari para cezası uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.

Yetkililer, Van İl Jandarma Komutanlığınca av yasağı döneminde kaçak avlanmanın engellenmesine yönelik olarak 7/24 esasına göre önleyici faaliyetlere ağırlık verildiği vurgulanırken, duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Van’ın değerlerinden biri olan inci kefalinin neslinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik kolluk vatandaş işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade eden yetkililer, av yasağı döneminde Van’da yaşayan her vatandaşın bu duyarlılığı göstermesi gerektiği, kaçak avlanan şahısları 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak bildirebilecekleri, jandarmanın her daim vatandaşın ve doğanın yanında olduğunu belirttiler.