Jandarma, kaçak avcılıkta kullanılan tekneleri yüzerek karaya çekti

Van Gıda, Tarım ve İl Hayvancılık Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avlanan ve Van’ın en önemli değerlerinden olan inci kefalinin korunmasına zarar verenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinden geçen Zilan Çayının Van Gölüne döküldüğü mevkiinde Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından su içerisine batırılmış vaziyette 1 adet kayık ve kayık içerisinde zula edilmiş yaklaşık 300 metre manyat ağı tespit etti. Jandarma ekipleri, çay içeride suya batırılmış tekneyi boyluk çizme giyerek karaya çıkarıp el konuldu. Araçla ulaşımın mümkün olmadığı alandaki tekne ve ağlar, Erciş Belediyesinden çağrılan büyük iş makinesinin arkasına bağlanarak karadan çekildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, “İl ve ilçe personellerimiz güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 denetim yaparak kaçak avcılık yapanlara göz açtırmamaktadırlar. Ayrıca av yasağında güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu malzemeler (boydan çizme, su altı el feneri, ağ kesici bıçaklar) alınarak daha etkin bir mücadele yürütülmesi amacıyla güvenlik güçlerine verildi” dedi.