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05 Mayıs 2018 10:14

Jandarma kaybolan koyunları sahiplerine teslim etti

Van’ın İpekyolu ilçesi sınırlarında başıboş dolaşan koyunlar, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu sahiplerine teslim edildi.

Jandarma kaybolan koyunları sahiplerine teslim etti

05 Mayıs 2018 10:14


Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karşılaştığı her türlü olaya titizlikle yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde olağan devriye faaliyetini icra eden İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kevenli Mahallesi bölgesinde dağlık alanda başıboş bir hayvan sürüsü ile karşılaştı. Başında herhangi bir kimsenin bulunmadığı sürünün sahiplerine ulaşmak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçen jandarma ekipleri, hayvanların kulak küpe numarasından hayvan sahiplerinin kimliklerine ulaştı. Hayvanların Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesinde ikamet eden 4 kişiye ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, hayvan sahiplerine ulaşarak 156 küçükbaş hayvanı sahiplerine teslim etti. Hayvan sahipleri, çobanların hayvanların sürüden ayrıldığını fark edemediklerini belirtirken 156 hayvanı kendilerine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. Bir başka hayvan sahibinin hayvanlarına kavuşmanın sevinciyle “Yaşasın 156 Jandarma” demesiyle jandarma personelinin yüzünde hoş bir tebessüm oluştu.




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