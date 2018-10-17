Jandarma kurum içi eğitimlere devam ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamında gündelik yaşamlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla her alanda suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız devam edilirken, jandarma personelinin eğitim ve bilgi seviyesini artırmaya yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı çalışan personeller ile burada vatani görevlerini yapmakta olan erbaş ve erlere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görev yapan konusunda uzman personel tarafından “Evlilik öncesi eğitim” ve “İnternet kullanımı” konularında seminer verildi.