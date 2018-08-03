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03 Ağustos 2018 15:41

Jandarma ot yüklü kamyonda 15 bin 678 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, Saray ilçesinde ot yüklü kamyonda 15 bin 678 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ot yüklü kamyonda 15 bin 678 paket kaçak sigara ele geçirdi

03 Ağustos 2018 15:41


Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Beyarslan Mahallesi mevkiinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon “dur” ihtarına bulunuldu. İhtara uymayarak Özalp istikametine kaçan kamyon takibe alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kaçan kamyon yapılan takip sonucunda kısa bir zaman içerisinde durdurularak yakalandı. Yakalanan kamyonda yapılan aramada kasa kısmında bulunan otların arasına gizlenmiş vaziyette 15 bin 678 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, kamyona el konuldu.




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