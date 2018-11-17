Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirildi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında, Erciş ilçe sınırları içerisinde yer alan jandarma karakollarında görev yapan personele; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve avcılık ile ilgili diğer konular hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Yetkililer, oldukça verimli geçen bilgilendirme çalışmasına katılan tüm jandarma personeline, ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler.