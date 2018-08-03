Jandarma tatbikat amaçlı göle daldı, 2 tabanca buldu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Jandarma sorumluluk bölgesinde suda meydana gelen asayiş olaylarına zamanında ve etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Sualtı Timi kuruldu. 2 Ağustos 2018 günü Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi ile Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği tarafından müşterek dalış gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen dalışta Van Gölü tabanında daha önceden göle atılmış 2 adet silah tespit edildi. Söz konusu silahlar görevli ekipler tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alınmış olup, adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.