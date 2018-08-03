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03 Ağustos 2018 09:55

Jandarma tatbikat amaçlı göle daldı, 2 tabanca buldu

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Sualtı Timi, tatbikat amaçlı dalış yaptığı Van Gölü’nün dibinde 2 adet tabanca buldu.

Jandarma tatbikat amaçlı göle daldı, 2 tabanca buldu

03 Ağustos 2018 09:55


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Jandarma sorumluluk bölgesinde suda meydana gelen asayiş olaylarına zamanında ve etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Sualtı Timi kuruldu. 2 Ağustos 2018 günü Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi ile Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği tarafından müşterek dalış gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen dalışta Van Gölü tabanında daha önceden göle atılmış 2 adet silah tespit edildi. Söz konusu silahlar görevli ekipler tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alınmış olup, adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.




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