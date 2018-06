Jandarma Teşkilatının 179. yıl dönümü

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Van İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlen törene Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil İpek, Edremit Belediye Başkanı Atıf Çiçekli, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, asker erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören alanına gelen Van Valisi ve Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri erkanı selamladıktan sonra törene geçidi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende Jandarma Genel Komutanlığın tarihçesinin okundu.

Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 179’uncu yıl dönümünü gururla kutlamanın onur mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personel olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağın korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında: gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.

“Son bir yıl içerisinde, yapılan operasyonlar sonucu 31 terörist etkisiz hale getirilmiş”

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir yıl içerisinde, yapılan operasyonlar sonucu 31 terörist etkisiz hale getirilmiş1 ton 55 kilo eroin, 2,5 ton esrar, 3,5 milyon paket kaçak sigara, 5 ton tütün, 19 ton akaryakıt, 3 bin 904 kaçak şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Ayrıca Van Valiliği koordinesinde yürüttüğümüz Van’ın saklı çiçekleri projesi kapsamında ilçelerde öğrenim gören başarılı öğrencilerimize jandarma teşkilatını tanıtmak adına tanıtım gezileri düzenlenerek 2017-2018 öğrenim yılında toplam 300 öğrenci komutanlığımız tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz Van’ tanıyoruz değerlerine sahip çıkıyoruz projesi ile Türkiye’nin çeşitli illerinden vatani görevini yapmak üzere Van İl Jandarma komutanlığı emrinde bulunan er ve erbaşlarımıza Van’ın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı yapılmaktadır. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkez! adaletli sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşım ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir” dedi

Jandarmanın üstün vazife anlayış, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fizik ve moral gücü ile kutsal vatan topraklar üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olduğunu ifade eden Özfidan, “Kahramanca, can pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine ilinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personel görevlerin icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzen ilinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmet sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen milli, ahlaki ve meslek değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayış, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilat onları daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, basta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimiz minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık mutluluk ve esenlikler dilerim. 179 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden tarihi şan şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu jandarma genel komutanlığının tüm personel adına bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım” şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yapan Van Valisi Murat Zorluoğlu, “ kuruluş yıldönümü münasebetiyle tertiplenen bu törene ve akabinde gerçekleştirilecek olan iftara hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bugün esasında iki güzel hadiseyi iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Malum bugün Ramazan ayının son günü. İnşallah biraz sonra iftarımızı açarak mübarek Ramazan ayını uğurlanmış ve bayrama bir anlamda ulaşmış olacağız. Bunun huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu sene Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü Arefe gününe tesadüf etti ve bu önemli teşkilatımız gerçekten kurulduğu tarihten itibaren vatanımızın, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması muhafazası ve milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması hususunda çok gayretli, çok fedakarca, çok özveri ile çalışmalar sergilemiş ve sergilemeye devam eden bu güzide kuruluşumuzun yıldönümü de bu güne denk geldi. Dolayısıyla bu mutlulukları birlikte yaşıyoruz. Değerli hazirun benim aşağı yukarı 1 yılım Van’da dolmak üzere. İlk Ramazanımız da hep birlikte burada yaşadık. Hakikaten bu bir yıl içerisinde Van’da tam anlamıyla bir huzurun sağlanmış olduğunu memnuniyetle buradan ifade etmek isterim. Hakikaten bugün Van’da halkımızın gündeminden terör, terör hadiseleri, kan, gözyaşı, ölüm çıkmamışsa bunda başta jandarma teşkilatımız olmak üzere emniyet kuvvetlerimizin, askerimizin ve korucularımızın çok önemli bir payı çok önemli bir rolü vardır. Bugün anneler artık birkaç sene öncesinde olduğu gibi çocuklarını sabahleyin okula, işe gönderirken endişe etmiyorlar. Bugün artık bu şehre turizm yatırımı yapmak isteyen, sanayi yatırım yapmak isteyen insanlar ya ben acaba bu terör örgütünün baskısıyla mı karşılaşacağım, başıma bir hal mi gelecek diye tereddütte düşmüyorlar. Elhamdülillah geldiğimiz noktada artık Van bir huzur şehri olarak tüm Türkiye’de anılıyor. Bu şekilde bir olumlu algı çok şükür oluşturuldu, vu da gerçeği yansıtıyor. Ve biz bunun meyvelerini esasında Van olarak topluyoruz. Çünkü sadece geçtiğimiz yıl Van’a 500 bini yabancı olmak üzere 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti. Hakikaten bu sene de bu turizm akımı, turist takımı devam ediyor. Bunun ilimiz ekonomisine çok önemli bir katkısı olduğunu söylememek mümkün değil. Tabii sanayi anlamında da önemli yatırımlar yapıldı. Tarıma hayvancılığı da artık yavaş yavaş canlılık gelmeye başladı” dedi.

Bu sene Cumhurbaşkanının talimatıyla Van’ın yaylalarının tamamını çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine açtıklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Birkaç istisna dışında şu anda bütün yaylalarımız çiftçilerimizin istifadesine sunulmuş durumda. Bütün bu gelişmeler, bütün bu güzellikler esasında huzurun üzerine inşa ediliyor değerli hazirun. Huzurun üzerine biz turizmi inşa ediyoruz. Huzur ortamının üzerine biz sanayi yatırımlarına inşa ediyoruz. Huzur ortamının üzerine tarımı ve hayvancılığı geliştiriyoruz. Dolayısıyla bütün bu gelişme hamlesinin Van’ın bu son yıllarda yaptığı atağın esasında arka planında ve temelinde huzur ortamı yatıyor. İşte bu huzur ortamının sağlanmasında da bugün 179. kuruluş yıldönümünü kutladığımız jandarma teşkilatımız var. Kendilerini en alt rütbesinden, en üst rütbesine kadar bütün personelimi yürekten kutluyorum. İnşallah jandarma teşkilatımız ile birlikte emniyet müdürlüğümüz, emniyet teşkilatımız yine askeri teşkilatlarımız güvenlik korucularımız ve halkımızın desteğiyle hükümetimizin de bu konudaki kararlı tutumu ile bizlere sağladıkları, sağlayacakları birçok ilave destekle Allah’ın izniyle terörle mücadelede sonuna kadar gideceğiz ve ilimiz kırsalında ya da şehir merkezlerinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar da Allah’ın izniyle bu mücadeleye devam ettireceğiz. İnşallah huzur ortamı, güven ortamı devam edecek ve bunun üzerine çok daha büyük güzellikler inşa edeceğiz elbirliğiyle. İnşallah ilimiz çok daha kalkınacak, gelişecek, eksik kalan birçok hizmet de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda tamamlanacak. Kadim şehir Van inşallah tekrar o eski şaşalı günlerine dönecek. Bu duygularla ben jandarma teşkilatımızın bu güzide kuruluşumuzun artık İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir teşkilat olarak bizim de kendimize çok daha yakın gördüğümüz, hissettiğimiz kendi teşkilatımız olarak gördüğümüz Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü bir kere daha yürekten tebrik ediyorum. Mevlam İnşallah daha nice yıllar bu memlekete hizmet etme yolunda jandarma teşkilatımızı hep var etsin. Yine bu vesileyle yarından itibaren idrak edeceğimiz, kutlayacağımız Ramazan Bayramınızı da yürekten tebrik ediyorum ve bayramın ülkemize, İslam alemine ve dahi tüm insanlığa barış huzur getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olunuz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından vatani görevini yapan ve okuma yazma bilmeyen 9 askere okuma yazma kurs bitirme belgesi verildi. Daha sonra komandoların kısa gösterisin ardından narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterileri ile bomba imha robotunun gösterile büyük alkış aldı. Tören, Jandarma Teşkilatının kullandığı ve aralarında yerli ve milli olanların da bulunduğu silah ve teçhizatlar tanıtıldıktan sona erdi. Törenin ardından ev sahibi Tuğgeneral Özfidan tarafından misafirlere iftar yemeği verildi.