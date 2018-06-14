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14 Haziran 2018 11:47

Jandarma teşkilatının 179. yıldönümü

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 179.

Jandarma teşkilatının 179. yıldönümü

14 Haziran 2018 11:47

yılı kutlamaları kapsamında Van’da çelenk sunma töreni düzenlendi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan anıta çelenk sundu.


Töreninin ardından Tuğgeneral Özfidan ve beraberindeki komutanlar, Vali Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kendisine sunulan çiçeği kabulü sonrası tüm jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayarak başarılarının devamını dileyen Vali Murat Zorluoğlu’na, Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından 179. yıl anısına plaket takdim edildi.




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