Jandarma teşkilatının 179. yılı

Vali Zorluoğlu, yayınladığımesajda, ’’Kurulduğu günden bu yana, devletimizin bekası; birlik ve beraberliğimizin korunarak aziz milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için fedakârca görev ifa eden Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümü heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kırsalda ve şehirlerimizde, her coğrafyada ve koşulda, mesai gözetmeksizin vatana hizmet eden jandarmamız, günden güne nitelik kazanan kahraman personeli, kendi kaynaklarımızla üretimi artan modern silah ve teçhizatıyla asayişin ve güvenliğin temini yanında, önleyici tedbirler, suç ve suçlularla mücadele konusunda da çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Yüksek görev bilinci ve kusursuz hiyerarşisiyle, özellikle terör ve kaçakçılıkla mücadele noktasında, son yıllarda ilimizde ve bölgemizde takdire şayan operasyonlara imza atarak huzur ortamının sağlanmasında emniyet güçlerimizle birlikte üstün başarı sergileyen tüm jandarma personelimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu vesileyle jandarmamızın aziz şehitlerine rahmet, emekli teşkilat mensuplarına sağlık ve afiyet, görev başındakilere üstün başarı diliyorum’’ dedi.