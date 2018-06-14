Jandarma teşkilatının 179. yılı

yılı nedeniyle bir program düzenlendi.

Jandarmanın 179. yılı nedeniyle Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından yapılan yol kontrollerinde vatandaşlara şeker ve lokum ikram edilirken, gaziler ise unutulmadı. Jandarma ekipleri tarafından evinde ziyaret edilen gazi Murat Belet, “Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman olduğu gibi biz vatan uğruna canımızı vermeye hazırız. Yeter ki vatanımız, milletimiz var olsun, bayrağımız yere düşmesin” dedi.

Jandarma ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle de ihtiyaç sahiplerine yardım paketi teslim etti.