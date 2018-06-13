Jandarma Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeni ile jandarma personeli ile Basınspor arasında dostluk maçı yapıldı. Van’daki bir halı sahada oynanan dostluk maçını İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz yönetti. Jandarma personeli takımında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile kurum içi rütbeli personel yer alırken, Basınspor takımında ise Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) Yönetim Kurlu Başkanı Fatih Sevinç’in yanı sıra Kenan Gül, Baki Karaca, Erol Çakıl, Bişar Ulutaş, Cemal Aşan ve Harun Göre forma giydi. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısını Basınspor’un 5-3’lük galibiyeti ile bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında biraz daha atak oynayan jandarma takımı, maçı 9-6 kazanmayı başardı. Maç sonrası her iki takım birlikte hatıra fotoğrafı çekerken, Jandarma Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Basınspor futbolcuları, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı ve diğer personeli tebrik etti.