Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 12:19

Jandarma uyuşturucu tacirlerine aman vermedi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüse yapılan operasyonda 46 kilo 548 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma uyuşturucu tacirlerine aman vermedi

30 Haziran 2018 12:19


Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün en başta gelen finansman kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Hakkari ili sınır mahallerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Van merkezine sevkiyat edecekleri bilgisi alması üzerine harekete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale KOM Tkp Timi ekiplerince uyuşturucuyu taşıyan minibüsü takibe aldılar. Müşterek yapılan operasyonda, şüpheli minibüs Başkale ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği ‘Barut’un da katılımıyla yapılan aramada minibüsün tabanına zulalanmış vaziyette 92 paket halinde toplam 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak minibüs içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç