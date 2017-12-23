Jandarma ve polisten ortak asayiş uygulaması

Van Valiliğinin koordinasyonunda, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme arasındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçlar ile her türlü suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından ülke geneli ile eş zamanlı olarak müşterek “Türkiye güven ve huzur uygulaması” gerçekleştirildi. iki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada 18:30 20:30 saatleri arasında sabit yol kontrolü, araç ve şahıs araması yapılırken 21:00 23:00 saatleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerlerde kontroller gerçekleştirildi. Jandarma bölgesinde 115 ekip ve 647 personelin katıldığı uygulamada 5 bin 303 şahsın sorgulaması yapılırken 2 bin 612 araç da kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanırken, 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada görevli jandarma trafik timleri tarafından 36 araç sahibine 16 bin 254 TL idari para cezası uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi. Ana yollar üzerinde gerçekleştirilen uygulama ile eş zamanlı olarak kaçaklara yönelik tali yollarda gerçekleştirilen aramalarda ise Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yaptıkları aramada 9 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yetkiler, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.