Jandarma yol kontrolünde 112 gram metamfetamin ile 300 gram kubar esrar ele geçirdi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde 112 gram metamfetamin ile 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan şüpheli bir kamyonet ile özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Seyahat eden şüpheliler üzerinde ve eşyalarında yapılan üst aramalarında 112 gram metamfetamin ile 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli şahsın gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor.