Jandarma yol kontrolünde 630 kaçak muhabbet kuşu ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saray ilçesi Zincirkıran Mahallesi girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında ilçeye bağlı Baltepe mahallesi istikametinden Özalp ilçesi istikametine seyir halinde olan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada İran’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye getirilen 6 demir kuş kafes içerisinde 630 muhabbet kuşu ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.