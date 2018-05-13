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13 Mayıs 2018 17:18

Jandarmadan ‘Anneler Günü’ sürprizi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında yapılan araç ve kimlik kontrolü sırasında kadın yolculara karanfil dağıtarak ‘Anneler Günü’nü kutladılar.

Jandarmadan ‘Anneler Günü’ sürprizi

13 Mayıs 2018 17:18


Yol kontrol ve uygulama noktalarında durdurulan araçlarda yapılan kimlik ve araç kontrolü sonrası kadın yolculara jandarma personeli tarafından ‘Anneler Günü’ sürprizi yapıldı. Bu güzel davranış karşısında çok duygulanan kadınlar, “Böyle bir davranış beklemiyorduk, görevi başında olan jandarma personelimiz Anneler Günümüzü unutmayarak verdikleri karanfillerle bizleri çok sevindirdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıkları tarafından da şehit aileleri ziyaret edilerek, şehit annelerinin Anneler Günü kutlanarak çeşitli hediyeler takdim edildi.




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