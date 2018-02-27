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27 Şubat 2018 10:37

Jandarmadan ‘Çocuklarımız Güvende’ uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Çocuklarımız Güvende’ uygulaması yapıldı.

Jandarmadan ‘Çocuklarımız Güvende’ uygulaması

27 Şubat 2018 10:37


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim öğretim yılının ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda 55 ekip ve 318 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Çocuklarımız Güvende’ uygulaması kapsamında okul servis araçları mevzuatlar çerçevesinde denetlenirken, çocukların uyuşturucudan korunması maksadıyla okul ile ilgisi bulunmayan şahısların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada 3 bin 355 şahıs ile bin 186 araç sorgulanırken, okul çevrelerinde bulunan 15 iş yerinde de denetim yapıldı.




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