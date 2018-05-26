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26 Mayıs 2018 10:15

Jandarmadan “Çocuklarımız güvende” uygulaması

Van’da jandarma ekipleri tarafından okul öğrencilere yönelik başlattığı “Çocuklarımız güvende” uygulaması devam ediyor.

Jandarmadan “Çocuklarımız güvende” uygulaması

26 Mayıs 2018 10:15


Çocukların huzur ve güven ortamında eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmeli maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda jandarma personeli tarafından servis araçlarına, okul önlerindeki yabancı şahıslara ve internet kafelere yönelik uygulama gerçekleştirildi. 54 ekiple birlikte 432 jandarma personelin katıldığı uygulamada 4 bin 649 şahıs, 2 bin 97 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 53 araç hakkında da işlem yapıldı.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim yılının son günlerinde çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde öğrenim hayatlarına devam etmeleri maksadıyla benzer uygulamalara aralıksız devam edileceği belirtildi.




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