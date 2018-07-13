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13 Temmuz 2018 09:51

Jandarmadan “Çocuklarımız Güvende” uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “Çocuklarımız Güvende” uygulaması yapıldı.

Jandarmadan “Çocuklarımız Güvende” uygulaması

13 Temmuz 2018 09:51


Okulların kapanması ile birlikte çocukların yaz tatillerini huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak maksadıyla Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Çocuklarımız Güvende’ uygulaması yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 409 jandarma personeli ile gerçekleştirilen uygulamada; internet cafeler, park bahçeler, kahvehaneler, piknik ve mesire alanları, plajlar ile diğer umuma açık yerler denetlenirken, 3 bin 936 şahıs ile 487 servis aracının da kontrolü yapıldı.


Jandarma yetkilileri, çocukların güvenliği için bu tür uygulamalara devam edileceğini belirterek, “Özellikle yaz döneminde çocuklarımızın güvenliği için ailelerin kayıp olaylarına karşı mesire alanlarında onları yalnız bırakmamaları, çocukların boğulmalara karşı mutlaka ailelerinin kontrolünde Van Gölü’ne girmeleri önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.




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