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12 Mayıs 2018 16:34

Jandarmadan Engelsiz Yaşam Akademisi’ne ziyaret

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir grup heyet, İpekyolu Engelsiz Yaşam Akademisi’ni ziyaret etti.

Jandarmadan Engelsiz Yaşam Akademisi’ne ziyaret

12 Mayıs 2018 16:34


10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla İpekyolu Engelsiz Yaşam Akademisi’ni ziyaret eden Jandarma heyeti, akademide eğitim gören ve birçok farklı alanda başarılı çalışmalara imza atan öğrencilerle sohbet etti. İl Jandarma heyeti, akademide eğitim gören ve "Engellerin olmadığı bir dünya için; benim adım sevgi" kitabını yazan Sevgi Gülmez ile sohbet etti.


İl Jandarma heyeti yaptığı açıklamada, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilerin sorunları ve günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntıların çözümü noktasında farkındalık oluşturulması, yılın belirli günlerinde değil, her günü gündemde tutulması ve onların sosyal yaşamda çok daha aktif bir şekilde yer almalarının sağlanması, toplumsal bir görev olmasının yanı sıra insanı bir zorunluluktur. Engel diye bir şey yok aslında. İnsanlar içinde bulunan yaşama sevinci ile tüm engelleri aşılabilir. Bunun en güzel örneklerinden biri de Sevgi Gülmez’dir" dedi.


Akademiye yapılan ziyaretten çok memnun olan öğrenciler ise kendilerini ziyaret eden jandarma personeline teşekkür ederek, "Yılın bir günü değil, her zaman yanımızda olan jandarma personeline ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.




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