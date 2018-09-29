Jandarmadan erbaş ve erlere Van gezisi

Van'da vatanı görevini yapan erbaş ve erler, Kedi Evi'ni ve Akdamar Adasını gezerek güzel bir gün geçirdiler.

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevlerini yapan erbaş ve erlerin görev yaptıkları Van'ı tanımaları amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında askerler Van'ın simgelerinden olan Kedi Evi, Van Kalesi ve Akdamar Adasını gezdi. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen gezi öncesi Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ tarafından erbaş ve erlere İl Jandarma Komutanlığı, Van'ın değerlerini tanıtan bir sunum gerçekleştirildi. Tanıtımı müteakip erbaş ve erler rehber eşliğinde Van Kalesi'ni, Kedi Evi'ni ve Akdamar Adasını gezerek güzel bir gün geçirdi. Gezi esnasında hatıra fotoğrafları da çeken erbaş ve erler, Van'ın bu güzelliklerini hiç bilmediklerini, bu nedenle kendilerine bu imkanı sunan komutanlarına ve yetkililere teşekkür ettiklerini belirttiler.