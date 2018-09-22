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Jandarma'dan göçmen kaçakçılığı operasyonları

Van’ın Erciş, Başkale ve İpekyolu ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı çalışma sonucu yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 147 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Erciş, Başkale ve İpekyolu ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı çalışma sonucu yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 147 kaçak göçmen yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, İpekyolu, Erciş ve Başkale jandarma ekiplerinin devam eden faaliyetler neticesinde, 3 ayrı çalışma neticesinde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen İpekyolu ilçesinde 51, Erciş ilçesinde 48, Başkale ilçesinde 48 olmak üzere toplam 147 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayında kullanılan 3 minibüse el konulurken, olaya ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 3 ayrı olay için tahkikat devam ederken, kaçak göçmenlerin işlemleri bitmesinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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