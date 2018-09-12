Jandarmadan ‘güven huzur' uygulaması

Van'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde okul ve çevrelerinde narkotik ağırlıklı ‘güven huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine eğitim ve öğretim sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlana bilmesi maksadıyla 12 Eylül 2018 günü ülke genelinde saat: 16.00-19.00 saatleri arasındaki okul ve çevrelerinde, saat: 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık yerlerde narkotik ağırlıklı güven ve huzur uygulaması icra etti. Van genelinde 495 personelin katımıyla icra edilen faaliyet neticesinde; 3 bin 955 şahıs, 97 araç sorgulaması, 257 umuma açık yerde yapılan kontroller sonucu 1 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama belli periyotlarda devam edecek.