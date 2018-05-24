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24 Mayıs 2018 13:28

Jandarmadan ‘güven ve huzur’ uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde Ramazan ayını geçirmesi maksadıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Jandarmadan ‘güven ve huzur’ uygulaması

24 Mayıs 2018 13:28


Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van’da da jandarma tarafından umuma açık yerlerde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamaya 67 ekiple 431 jandarma personeli katıldı. Uygulama neticesinde 6 bin 290 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.


Yetkililer, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde Ramazan ayını geçirmeleri maksadıyla uygulamalara aralıksız devam edileceğini bildirdi.




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