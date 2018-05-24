Jandarmadan ‘güven ve huzur’ uygulaması

Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van’da da jandarma tarafından umuma açık yerlerde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamaya 67 ekiple 431 jandarma personeli katıldı. Uygulama neticesinde 6 bin 290 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Yetkililer, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde Ramazan ayını geçirmeleri maksadıyla uygulamalara aralıksız devam edileceğini bildirdi.