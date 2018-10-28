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Jandarmadan ‘güven ve huzur' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘güven ve huzur’ uygulaması yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘güven ve huzur' uygulaması yapıldı.


Vatandaşın huzur ve güven ortamında gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya Van İl Jandarma Komutanlığından 561 jandarma personeli katıldı. Üç aşamalı gerçekleştirilen uygulamaya asayiş ekiplerinin yanı sıra KOM, İSTH ve TEM ekipleri de destek verdi.


Uygulama sonucunda jandarma ekipleri tarafından 8 bin 286 şahıs, 3 bin 556 araç sorgulaması yapılırken, Jandarma Trafik Timleri tarafından da 160 sürücüye 26 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.


Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalanırken, yetkililer ise vatandaşın huzuruna yönelik uygulamalara aralıksız devam edileceğini vurguladılar.

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