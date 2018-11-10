Jandarmadan güven ve huzur uygulaması

Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya Van İl Jandarma Komutanlığından 98 ekip ve 581 jandarma personeli katıldı. Üç aşamalı gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube, İstihbarat Şube ve Terle Mücadele (TEM) Şube müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Uygulama sonucunda jandarma ekipleri tarafından 6 bin 334 şahıs, 3 bin 20 araç sorgulaması yapılırken, jandarma trafik timleri tarafından 16 sürücüye 2 bin 397 TL idari para cezası uygulandı. 82 umuma açık yerinde kontrol edildiği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken yetkililer, tarafından yapılan açıklamada vatandaşların huzuruna yönelik uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.