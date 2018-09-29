Jandarmadan güvenlik korucularına seminer

Terörle Mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından ve kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan Güvenlik Korucularının eğitim ve kültür seviyesinin artırılmasına yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen seminere Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde görev yapan Güvenlik Korucuları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görev yapan konusunda uzman personel tarafından “Kadına yönelik şiddet” ve “Erken yaşta evlilik” ile ilgili katılımcılar bilgilendirilirken yetkililer tarafından ‘Kadına yönelik şiddet ile erken yaşta evlilik' konularında mücadelenin önemi vurgulandı.