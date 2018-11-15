Jandarmadan ‘huzur ve güven' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı ‘huzur ve güven' uygulaması yapıldı.

Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya Van İl Jandarma Komutanlığından 85 ekip ve 514 jandarma personeli katıldı. Üç aşamalı gerçekleştirilen uygulamaya asayiş ekiplerinin yanı sıra KOM, istihbarat ve TEM ekipleri de destek verdi. Uygulama sonucunda jandarma ekipleri tarafından 5 bin 238 şahıs, 3 bin 492 araç sorgulaması yapılırken, Jandarma Trafik Timleri tarafından 24 sürücüye 10 bin 73 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs da yakalandı.

Yetkililer, vatandaşın huzur ve güven ortamında gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla benzer uygulamalara aralıksız devam edileceğini belirttiler.