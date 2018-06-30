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30 Haziran 2018 19:30

Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda göle batırılmış kaçak avlanmada kullanılan 1 adet kayık ve 300 metre manyat ağı ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

30 Haziran 2018 19:30


Van’ın simgelerinden olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarına av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden buyana aralıksız devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanan şahıslara göz açtırmıyor. Gerek Van Gölü üzerinde gerekse yollar üzerinde denetim faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde bulunan Zilançayı bölgesinde Erciş Bot Tim Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerde göle batırılmış 1 adet kayık ve 300 metre manyat ağı ele geçirildi. Kaçak avlanmada kullanılan malzemelere el konulurken, yetkililer tarafından Van İl Jandarma Komutanlığınca av yasağı döneminde kaçak avlanmanın engellenmesine yönelik olarak 7/24 esasına göre önleyici faaliyetlere aralıksız devam edileceği belirtildi.




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