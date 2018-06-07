Jandarmadan kaçak sigara operasyonları

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Soğuksu Mahallesinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüpheli bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrol ve aramada, 13 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirilirdi. Öte yandan jandarma, ilçenin Hangediği Mahallesinde de bir ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada 2 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca Muradiye İlçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise şüpheli bir araçta yapılan kontrol ve aramada 12 bin 750 paket kaçak sigara olmak üzere toplamda 29 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.