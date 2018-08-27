Jandarma’dan kaçak sigara operasyonları

Van il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşların Kurban bayramını huzur ortamında geçirmesi amacıyla bayram süresince yol kontrol çalışmaları devam etti. Devam eden yol kontrol çalışmaları neticesinde; Başkale, Çaldıran, Muradiye, Gevaş ve Özalp ilçelerinde toplam 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olaylarla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tahkikatın devam ettiği belirtildi.