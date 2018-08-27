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27 Ağustos 2018 09:42

Jandarma’dan kaçak sigara operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma’dan kaçak sigara operasyonları

27 Ağustos 2018 09:42


Van il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşların Kurban bayramını huzur ortamında geçirmesi amacıyla bayram süresince yol kontrol çalışmaları devam etti. Devam eden yol kontrol çalışmaları neticesinde; Başkale, Çaldıran, Muradiye, Gevaş ve Özalp ilçelerinde toplam 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olaylarla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tahkikatın devam ettiği belirtildi.




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