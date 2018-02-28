Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı yol emniyet kontrol ve operasyon faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Hakkari’den Van’a gelmekte olan ve kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbarı yapılan şüpheli bir aracın sürücüsü, Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan yol emniyet ve kontrol uygulama noktasını fark ederek geri kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, şüpheli araç durdurularak yakalandı. Araçta yapılan arama neticesinde 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale 4’ncü Hudut Tabur Komutanlığınca sınır hattında icra edilen keşif gözetleme esnasında yasadışı yollardan Türkiye topraklarına girmeye çalışan şahıs ve şahıslara müdahale etmesi üzerine, “dur” ihtarına uymayarak İran tarafına kaçan şüphelilerin bıraktığı çuvallar içinde yapılan kontrolde 5 bin 590 paket kaçak sigara ve 5.5 kilogram tütün ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığınca devam eden yol emniyet faaliyetleri neticesinde ise, 796 paket olmak üzere toplamda 12 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi.