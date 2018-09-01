Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapmasında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine Konalga Mahallesi girişinde tespit edilen bir minibüs durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 37 bin 000 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.