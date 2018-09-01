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01 Eylül 2018 11:02

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 37 bin 000 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

01 Eylül 2018 11:02


Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapmasında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine Konalga Mahallesi girişinde tespit edilen bir minibüs durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 37 bin 000 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.




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