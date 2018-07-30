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30 Temmuz 2018 10:54

Jandarmadan kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, 2 bin 689 paket kaçak sigara ile 80 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

30 Temmuz 2018 10:54


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir araçta yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette, 568 paket kaçak sigara ile 80 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yine İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, şüpheli bir araçta yapılan aramada ise 2 bin 121 paket kaçak sigara ele geçirilmiş olup, olaylarla İlgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.




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