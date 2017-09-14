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14 Eylül 2017 09:20

Jandarmadan kaçakçılara darbe

Van’ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şahıslara 289 bin 660 TL para cezası uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edilerek cezası TAPDK’ya gönderildi.

Jandarmadan kaçakçılara darbe

14 Eylül 2017 09:20



Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Erciş, Muradiye ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol ve aramalarında şüphe üzerine durdurulan 4 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 20 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan sigaralara jandarma tarafından el konulurken, olaya karışan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı: Olaylarda kullanılan araçlar 15 gün süreyle trafikten men edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 8 bin 380 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda şahıslara 27 Numaralı ÖTV Genel Tebliği kapsamında 289 bin 660 TL para cezası uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edilerek cezası TAPDK’ya gönderildi.




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