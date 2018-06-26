Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Saray Örenburç Mahallesinde ikamet eden şüphelinin yasadışı yollardan temin ettiği kaçak malzemeleri evinin önünde park halindeki aracında bulundurduğu bilgisi alınması üzerine hareket geçen Saray İlçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin aracında arama yaptı. Yapılan aramada, bin paket kaçak sigara, 70 kilogram fıstık ve bin 140 gram baharat ele geçirildi. Ayrıca Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde iki farklı araçta yapılan aramada 670 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, Çaldıran İlçesi Sarıçimen Mahallesinde konuşlu bulunan Alpaslan Piyade Karakol Komutanlığı ekipleri, sınır hattında yapılan müdahalede 5 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği belirtildi