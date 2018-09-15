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Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van’ın Gevaş ve Saray ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 9780 paket kaçak sigara, 136 litre kaçak mazot ve 12 kilo kaçak çay ele geçirildiVan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüpheli bir kamyonetti durdurarak arama yapıldı.

Van'ın Gevaş ve Saray ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 9780 paket kaçak sigara, 136 litre kaçak mazot ve 12 kilo kaçak çay ele geçirildi


Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüpheli bir kamyonetti durdurarak arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen 3 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Öte yandan Saray Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kapıköy Mahallesinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise şüpheli iki farklı araçlarda yapılan aramada 136 litre kaçak mazot, 880 paket kaçak sigara ve 12 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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