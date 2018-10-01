Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde hafta sonu yoğun bir şekilde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde 3 kilo 165 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 18 bin 270 paket kaçak sigara, 240 litre kaçak akaryakıt ve 140 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 747 yabancı uyruklu kaçak şahıs da yakalandı.

Olaylarla ilgili 34 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, sevk edildikleri adli makamlarca 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.