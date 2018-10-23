Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi'nde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 6 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığılığı ekiplerince icra edilen yol kontrol noktasında, 2 faklı olayda durdurulan minibüs içerisindeki 2 yolcu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 20 gram metamfetamin ve 40 gram toz esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.