Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 420 paket kaçak sigara, 20 gram metamfetamin ve 40 gram toz esrar ele geçirildi.
Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi'nde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 6 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığılığı ekiplerince icra edilen yol kontrol noktasında, 2 faklı olayda durdurulan minibüs içerisindeki 2 yolcu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 20 gram metamfetamin ve 40 gram toz esrar ele geçirildi.
Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.