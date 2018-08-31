Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince zulalı araçlarla kaçak malzeme getirileceği bilgisinin alınması üzerine şüpheli 3 araç tespit edilmiş, Saray ilçesi istikametinden Özalp ilçesi istikametine doğru seyir halende olan şüpheli 3 araçta yapılan arama neticesinde; araçların kapı ve tavan boşluklarına zulalanmış şekilde 308 litre kaçak mazot, 510 paket kaçak sigara ve 13 kilo kaçak çay ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.