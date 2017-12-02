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02 Aralık 2017 09:38

Jandarmadan kış lastiği denetimleri

Van’da jandarma ekipleri tarafından 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kullanımı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlere başladı.

Jandarmadan kış lastiği denetimleri

02 Aralık 2017 09:38


Jandarma trafik timleri tarafından zorunluluğun yürürlüğe girmesi ile birlikte denetimlerini artırdı. İl genelinde yapılan uygulama ile araçların kış lastikleri kontrol edilirken mevzuata aykırı hareket eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Yetkililer tarafından Van’ın zorlu iklim ve doğa koşullarında kış lastiğinin önemi vurgulanırken, kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 625 TL ceza kesildiği, bu rakamın yılbaşından itibaren 715 TL’ye çıkacağı bildirildi. Uygulamanın 1 Nisan 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.




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