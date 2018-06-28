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28 Haziran 2018 14:26

Jandarmadan Kızılay’a kan bağışında tam destek

Van Jandarma İl Komutanlığına bağlı birliklerde görev yapan askerler, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Jandarmadan Kızılay’a kan bağışında tam destek

28 Haziran 2018 14:26


Van Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından Kızılay’a kan bağışı yapıldı. Kızılay’a kan bağışı konusunda önemli rol oynayan Van İl Jandarma Komutanlığı, periyodik faaliyetlerle Kızılay’a kan bağışında bulunarak Van halkının her konuda olduğu gibi kan bağışı konusunda da yanında olduğunu gösterdi. Basta birlik komutanları olmak üzere personelin yoğun katılımı ile gerçekleşen kan verme faaliyeti sonrası Kızılay Kan Merkez heyetinden Dr. Özay Sayan, Van İl Jandarma Komutanlığına Kızılay’a kan bağışı konusunda verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek Van halkını da kan vermeye davet etti.




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