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04 Ağustos 2018 09:53

Jandarmadan kurban bayramı tedbirleri

Van’da jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban bayramı nedeniyle şu ana kadar 680’i mahalle muhtarı, 6 bin 682’si hayvan sahibi olmak üzere 7 bin 362 kişiye bilgilendirme mesajı gönderildiği belirtildi.

Jandarmadan kurban bayramı tedbirleri

04 Ağustos 2018 09:53


Yaklaşan Kurban bayramı nedeniyle, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devam etmelerini sağlamak, büyük emek sarf ederek yetiştirdikleri hayvanların kendilerine maddi menfaat sağlamak isteyen şahıslardan korunmasına yönelik Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir dizi tedbir uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda yol kontrol ve aramalarını sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, batı illerine Kurban bayramı nedeniyle sevk edilen hayvanları yol kontrollerinde sıkı denetime tabi tutuyor. Vatandaşların bin bir emekle yetiştirdiği hayvanlara zarar gelmemesi maksadıyla sürü sahiplerinin, çobanların ve besicilerin bilgilendirilmesine yönelik gerek yüz yüze gerekse SMS ile bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 680’i mahalle muhtarı, 6 bin 682’si hayvan sahibi olmak üzere 7 bin 362 kişiye bilgilendirme mesajı gönderildiği belirtildi. Sürü sahiplerinin, çobanların ve besicilerin bilgilendirilmesine yönelik yüz yüze çalışmalara devam edildiği belirtilirken, vatandaşların sahte paralar ile yapılmaya çalışılacak hayvan alım satımlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.




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