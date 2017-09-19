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19 Eylül 2017 11:41

Jandarmadan ‘Okul Güvenliği’ uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle il genelinde ‘Okul Güvenliği’ uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan ‘Okul Güvenliği’ uygulaması

19 Eylül 2017 11:41


İçişleri Bakanlığı ve Van Valiliğinin talimatları doğrultusunda her okul için jandarma tarafından belirlenen ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon’ görevlileri, okullarda çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen uygulamada taşımalı eğitim veren okulların servis araçları da denetlenirken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar jandarma trafik timleri tarafından şoförlere hatırlatıldı.


Okulların önlerinde asayiş ekipleriyle de denetimler yapılırken, ilgisi olmayan şahıslar okul önlerinden uzaklaştırıldı.


Jandarma yetkililer, ‘Okul Güvenliği’ kapsamında her okul için görevlendirilen ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon’ görevlilerinin okul yöneticileri ile belirli periyotla görüşme yapacakları ve okul güvenliğiyle ilgili tespit edilen hususlarda çalışmaların gerçekleştirileceğini belirterek, denetimlerin eğitim öğretim yılının sonuna kadar aralıksız devam edeceğini söylediler.




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