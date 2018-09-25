Jandarmadan ‘Okul Güvenliği' uygulaması

2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte, öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması” yapıldı. Servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunmasının hedeflendiği uygulamaya Van İl Jandarma Komutanlığından 486 jandarma personeli katılırken, oluşturulan uygulama noktalarında 76 ekip görev yaptı.

Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 998 servis aracı kontrol edilirken, 4 bin 910 şahsın sorgulaması sonucunda biri ‘Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapma' suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Yetkililer, benzer uygulamaların çocukların güvenliği için eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceğini belirttiler.