Jandarmadan ‘Okul Güvenliği' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Okul Güvenliği' uygulaması yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim dönemiyle birlikte, çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Okul Güvenliği' uygulaması gerçekleştirildi. Servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunmasının hedeflendiği uygulamaya, Van İl Jandarma Komutanlığından 614 jandarma personeli katılırken, oluşturulan uygulama noktalarında 95 ekip görev yaptı.

Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 3 bin 512 araç kontrol edilirken, 6 bin 225 şahsın sorgulaması sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, benzer uygulamaların çocukların güvenliği için eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği belirtildi.