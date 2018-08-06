Jandarmadan örnek davranış

Çevre ve doğanın korunması için faaliyetlerine aralıksız devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örnek bir davranışa daha imza attı. Van’ın simgelerinden olan ve ilin turizmine büyük katkı sağlayan Van Gölü’nün önemi açılan tesislerle, plajlar gün geçtikçe artmakta. Yoğun turizm hareketliliği aynı zamanda bazı çevresel sorunları da birlikte getirmekte birlikte bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların çevreye olan duyarlılığını güçlendirmek, öğrencilerde çevre bilincini pekiştirmek, temiz çevre, sağlıklı insan bilincini arttırmak maksadıyla Van Gölü sahilinde çevre temizliği yapıldı. Edremit ve Erciş ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra Edremit ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Bot Timleri, İl Jandarma Komutanlığı bağlı Çevre Timi ile Sualtı Timi de iştirak etti. Öğrenciler yapılan etkinlikle keyifli bir hafta sonu geçirirken bu etkinliği düzenleyen ve kendilerine örnek olan Jandarma personeline de teşekkür ettiler.