Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

Van İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte çocukların güvenli bir ortamda öğrenim hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla servis şoförlerine eğitim ve

uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocukların güvenliği için yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte her okul için bir jandarma personelinin görevlendirmesi yapılırken bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık verileceği belirtildi.